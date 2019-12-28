Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс.
Об этом сообщается на сайте парламента.
"27 декабря 2019 года возвращено с подписью от президента", - сказано в сообщении.
Ранее документ подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и передал его на подпись Зеленскому.
Ранее, 19 декабря, Рада согласилась со всеми 17 предложениями Зеленского к Избирательному кодексу.
За соответствующий законопроект №0978 во втором чтении на заседании в четверг проголосовали 330 народных депутатов.