Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс.

Об этом сообщается на сайте парламента.

"27 декабря 2019 года возвращено с подписью от президента", - сказано в сообщении.

Ранее документ подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и передал его на подпись Зеленскому.

Ранее, 19 декабря, Рада согласилась со всеми 17 предложениями Зеленского к Избирательному кодексу.

За соответствующий законопроект №0978 во втором чтении на заседании в четверг проголосовали 330 народных депутатов.