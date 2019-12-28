Зеленский подписал Избирательный кодекс

28 декабря 2019 г. 9:35
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс.

Об этом сообщается на сайте парламента.

"27 декабря 2019 года возвращено с подписью от президента", - сказано в сообщении.

Ранее документ подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и передал его на подпись Зеленскому.

Ранее, 19 декабря, Рада согласилась со всеми 17 предложениями Зеленского к Избирательному кодексу.

За соответствующий законопроект №0978 во втором чтении на заседании в четверг проголосовали 330 народных депутатов.

 

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