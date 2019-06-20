Зеленский подписал первый закон на посту президента

20 июня 2019 г. 13:13
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон – касающийся особенностей отпуска усыновителей.

Как следует из видео команды Зеленского, обнародованного в четверг, глава администрации президента Андрей Богдан обратился к главе государства: "Господин президент, позвольте Вас попросить подписать первый закон в своей жизни". Зеленский уточнил: "Первый закон?" – "Да".

Богдан пояснил, о чем этот документ, после чего президент подписал его.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки", принятом 30 мая.

Так, работникам, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней – при усыновлении двух и более детей) без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка. Такой отпуск предоставляется при условии, что заявление об отпуске поступило не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

В истории прохождения документа на сайте Верховной Рады указано, что 19 июня закон возвращен с подписью от президента.

Данный закон опубликован в парламентской газете "Голос Украины" в четверг, 20 июня.

Он вступает в силу на следующий день после опубликования.

 

Видео: 

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