Зеленский подписал закон о судебной реформе

04 ноября 2019 г. 16:10
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления", принятый парламентом 16 октября 2019 года.

Как сообщает сайт Верховной Рады в понедельник, 4 ноября, президент вернул в парламент данный закон со своей подписью.

Как сообщалось, 16 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1008, предусматривающий, в частности, сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей. Норма о сокращении количественного состава Верховного суда внесена в закон о судоустройстве и статусе судей.

Законопроект также вносит изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). В частности, уточняется, что ВККС является коллегиальным органом. Кроме того, законопроект предусматривает изменения в законы об очищении власти, о Высшем совете правосудия (ВСП).

В свою очередь Верховный суд обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый парламентом в целом закон (№1008). В обращении подчеркивается, что "закон формирует потенциальные угрозы независимости всех судей, а его принятие приведет к реальному посягательству на их независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства".

 

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