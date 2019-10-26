Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за прогулы

Президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении народных депутатов права на финансовое обеспечение, если они без уважительной причины не будут голосовать или будут пропускать заседания комитетов.

Ак указано на официальном веб-портале Рады, законопроект №1035-2 "о прекращении возмещения народному депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний или заседаний комитетов Верховной Рады" возвращен с подписью президента.

Документ предусматривает: если народный депутат в течение календарного месяца за одну очередную сессию без уважительных причин не берет непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВР или в более 50% заседаний комитета, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении выплат выдает председатель Верховной Рады по решению комитета по вопросам депутатской этики.

Также принятый нардепами закон не предусматривает процедуру письменной регистрации парламентариев на пленарных заседаниях.

Основанием для начисления нардепу заработной платы являются данные его участия в не менее 70% голосований Верховной Рады на каждом пленарном заседании.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования, и вводится в действие с 1-го числа месяца, следующего за месяцем опубликования.

Напомним: 16 октября за законопроект №1035-2 во втором чтении и в целом проголосовали 265 народных депутатов. 18 октября проект закона был направлен на подпись Зеленскому.