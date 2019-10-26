 

Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за прогулы

26 октября 2019 г. 15:00
Источник: Украинская правда
5 просмотров

Президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении народных депутатов права на финансовое обеспечение, если они без уважительной причины не будут голосовать или будут пропускать заседания комитетов.

Ак указано на официальном веб-портале Рады, законопроект №1035-2 "о прекращении возмещения народному депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний или заседаний комитетов Верховной Рады" возвращен с подписью президента.

Документ предусматривает: если народный депутат в течение календарного месяца за одну очередную сессию без уважительных причин не берет непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВР или в более 50% заседаний комитета, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении выплат выдает председатель Верховной Рады по решению комитета по вопросам депутатской этики.

Также принятый нардепами закон не предусматривает процедуру письменной регистрации парламентариев на пленарных заседаниях.

Основанием для начисления нардепу заработной платы являются данные его участия в не менее 70% голосований Верховной Рады на каждом пленарном заседании.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования, и вводится в действие с 1-го числа месяца, следующего за месяцем опубликования.

Напомним: 16 октября за законопроект №1035-2 во втором чтении и в целом проголосовали 265 народных депутатов. 18 октября проект закона был направлен на подпись Зеленскому.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.