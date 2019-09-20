 

Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде

20 сентября 2019 г. 16:45
Источник: ТСН.ua
1 просмотр

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде. Об этом говорится на странице закона на сайте Верховной Рады.

Отметим, закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в газете "Голос Украины".

Согласно закону, со дня вступления в силу этого закона в делах, которые расследовали НАБУ и САП, другие следственные судьи прекращают принимать ходатайства и жалобы, а другие суды первой инстанции - обвинительные акты. Вместо этого такие ходатайства и обвинительные акты предствляют ВАСУ.

Суды апелляционной инстанции прекращают принимать апелляционные жалобы по этим делам; исключение - апелляционная палата ВАСУ.

Отметим, что закон не предусматривает изменений в статьи УПК Украины относительно предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что Верховная Рада разблокировала работу Высшего антикоррупционного суда и определила приоритетность дел для рассмотрения в этом суде. За соответствующее решение проголосовали 323 депутата.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.