Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде. Об этом говорится на странице закона на сайте Верховной Рады.

Отметим, закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в газете "Голос Украины".

Согласно закону, со дня вступления в силу этого закона в делах, которые расследовали НАБУ и САП, другие следственные судьи прекращают принимать ходатайства и жалобы, а другие суды первой инстанции - обвинительные акты. Вместо этого такие ходатайства и обвинительные акты предствляют ВАСУ.

Суды апелляционной инстанции прекращают принимать апелляционные жалобы по этим делам; исключение - апелляционная палата ВАСУ.

Отметим, что закон не предусматривает изменений в статьи УПК Украины относительно предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что Верховная Рада разблокировала работу Высшего антикоррупционного суда и определила приоритетность дел для рассмотрения в этом суде. За соответствующее решение проголосовали 323 депутата.