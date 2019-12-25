Зеленский подписал закон об обеспечении контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции

25 декабря 2019 г. 16:16
Источник: 112.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечит контроль цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции на рынке. Об этом говорится на сайте президента. 

"Урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей по новой модели рынка электроэнергии является необходимой предпосылкой для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период", - говорится в сообщении. 

Закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии НКРЭКУ имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием.

Право временно устанавливать тариф на отпуск электроэнергии получает НКРЭКУ с 1 апреля 2020 года. 

Закон также устанавливает запрет на продажу или поставки электрической энергии, которую импортировали из РФ.

К тому же Кабмину предоставляют право отменить этот запрет на определенный срок для избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

 

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