Зеленский подписал закон об обеспечении контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечит контроль цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции на рынке. Об этом говорится на сайте президента.

"Урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей по новой модели рынка электроэнергии является необходимой предпосылкой для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии НКРЭКУ имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием.

Право временно устанавливать тариф на отпуск электроэнергии получает НКРЭКУ с 1 апреля 2020 года.

Закон также устанавливает запрет на продажу или поставки электрической энергии, которую импортировали из РФ.

К тому же Кабмину предоставляют право отменить этот запрет на определенный срок для избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.