Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении неприкосновенности народных депутатов, принятый Верховной Радой 18 декабря ( № 388-IX).

Как сообщается на сайте главы государства, документ направлен на «гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами».

«Одновременно с целью обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий», – говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада 18 декабря приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов" (№2237).

Данным законом Уголовный процессуальный кодекс Украины дополняется статьей "Особенности порядка привлечения к уголовной ответственности, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата Украины".