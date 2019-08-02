 

Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке

02 августа 2019 г. 13:08
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана. Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Одессе в рамках рабочей поездки Главы государства, сообщается на официальном сайте Президента Украины.

«Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или Президент чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», - заявил Владимир Зеленский.

Глава государства уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.

Также Президент отметил, что при необходимости может показать обществу заявления на увольнение от членов его команды.

Напомним, накануне, 1 августа, СМИ сообщили о том, что глава Офиса Президента Украины написал заявление об отставке.

Эту информацию опроверг заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка,  назвав ее «чепухой».

 

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