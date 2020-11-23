Зеленский получил отрицательный тест на коронавирус

23 ноября 2020 г. 12:21
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от COVID-19. С сегодняшнего дня он уже вышел на работу в обычном режиме. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - сообщил Зеленский.

Он также призвал украинцев понимать новые риски и максимально себя беречь.

"Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду", - отметил президент.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53