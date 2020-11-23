Зеленский получил отрицательный тест на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от COVID-19. С сегодняшнего дня он уже вышел на работу в обычном режиме. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - сообщил Зеленский.

Он также призвал украинцев понимать новые риски и максимально себя беречь.

"Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду", - отметил президент.