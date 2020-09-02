Зеленский посмотрел, как обстоят дела на Харьковщине, сначала с воздуха, а затем с земли

Сначала с воздуха, а затем с земли. Президент Украины сначала на вертолете облетел часть региона и посмотрел дороги, строящиеся и ремонтирующиеся в Харьковской области, а после побывал в детском саду в поселке Южный и учебном комплексе в Песочине. Говорит, стройками доволен - Харьковщина пример для подражания.

Владимир Зеленский, Президент Украины:

Скажу відверто, Харківська область згідно з планами, термінами, згідно всіх об`єктів та доріг опереджає більшість областей на сьогодні, хоча всі області підтягнулись, й всі дороги ми здаємо більше ніж у зазначений термін.

Также Президент отметил, что в срок сдаются и медицинские объекты - в области готовят к сдаче и строят 15 новых амбулаторий. Он пообещал, что обязательно будет достроен новый онкоцентр в регионе - на это деньги найдутся. Кроме того, Зеленский отметил, что во время полета увидел, что в области стало меньше вырубок, пожалуй, незаконных - этой теме был посвящен его первый визит на Харьковщину, за которым последовали громкие дела против лесников-коррупционеров.

После встречи с прессой, Президент обсудил с местными управленцами Стратегию развития области и встретился с бизнес-кругами области.