Зеленский посмотрел с вертолета на ход реконструкции дорог Харьковщины

Сегодня, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Харьковскую область. Первым делом, он вместе с председателем ХОГА Алексеем Кучером осмотрел с вертолета ход реконструкции дорог Харьковской области.

В этом году в области в рамках Национальной программы «Большое строительство» планируют отремонтировать 357 км автодорог общего пользования: 281 км дорог государственного значения и 76 км - местного значения.

По состоянию на 1 сентября уложены 200 км верхнего слоя дорожного покрытия на дорогах государственного значения и 76 км - на дорогах местного значения.

В частности, завершаются ремонтные работы на четырех объектах-долгостроях. Это участок трассы М-03 Киев - Харьков - Довжанский (от окружной вокруг г. Харькова до границы с Донецкой областью). Протяженность дороги в пределах Харьковской составляет 130 км, в 2020 году будет обновлено 85 км автодороги, а в целом по стране - более 300 км.

Также продолжаются работы на участке трассы Н-26 Чугуев - Меловое (от г. Чугуева до границы с Луганской областью). Общая протяженность дороги на Харьковщине составляет 108 км. В планах на 2020 год - обновить 68,4 км автодороги. С учетом ремонтов прошлых лет и текущего дорога будет полностью восстановлена. Она является одной из главных транспортных артерий, соединяющей Харьковскую и Луганскую области. На Луганщине на этой дороге в 2020 году по инициативе Президента будет восстановлено еще 120 км.

«Важно, что эта дорога идет в Донбасс, там, где у нас временно неподконтрольные нам территории. Это даже символично - строить дороги, которые объединяют», - сказал Владимир Зеленский.

Также продолжается ремонт участка трассы Р-51 Мерефа - Лозовая - Павлоград (от г. Мерефы до границы с Днепропетровской областью). Протяженность автодороги в регионе - 132 км. В этом году уложено 60,7 км верхнего слоя покрытия из асфальтобетона.

Сейчас продолжаются работы по благоустройству трассы, наносят дорожную разметку и устанавливают дорожные знаки.

На участке трассы Т-21-04 Харьков - Волчанск - контрольно-пропускной пункт «Чугуновка» планируется обновить 23,2 км дороги. Работы начинают в сентябре.

Также в Харьковской области предполагается восстановление 12 мостов, на четырех из них уже начаты работы.