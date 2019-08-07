 

Зеленский позвонил Путину: о чем говорили президенты

07 августа 2019 г. 13:45
Источник: Униан
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 7 августа, позвонил главе РФ Владимиру Путину и попросил президента его повлиять на боевиков, чтобы они прекратили обстрелы на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил сегодня после совещания с силовиками по поводу обстрела боевиками 6 августа позиций Объединенных сил в районе Павлополя, в результате которого погибли четверо украинских военных. По словам Зеленского, в ходе разговора с Путиным он ему сообщил, что "наших людей убивают".

"Мне говорят, что там есть какие-то детали, где наши люди стреляют по гражданским людям", - заметил глава государства. "Все говорят о том, что хотят мира. Все об этом говорят, но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами", - подчеркнул Зеленский.

"Я очень настаивал и очень просил президента РФ повлиять срочно сегодня на то, чтобы та сторона просто прекратила эти действия (обстрелы). Это не игрушки", - добавил президент Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за гибели украинских военных на Донбассе.

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