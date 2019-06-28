 

Зеленский присвоил звание «Герой Украины» трем водолазам-ликвидаторам аварии на ЧАЭС

28 июня 2019 г. 15:30
Источник: Левый берег
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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины "чернобыльским водолазам" Борису Баранову (посмертно), Валерию Беспалову и Алексею Ананенко.

Об этом говорится в указе № 468/2019.

В начале мая 1986 года они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором Чернобыльской АЭС и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды.

Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

Ананенко работал инженером-механиком реакторного цеха ЧАЭС, Беспалов был старшим инженером турбинного цеха, а Баранов - начальником смены.

В 2018 году президент Порошенко наградил трех ликвидаторов орденом "За мужество" III степени.

Поскольку Борис Баранов умер в 2005 году, его награду вручили его внуку.

 

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