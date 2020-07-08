Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" за 13,5 миллионов

08 июля 2020 г. 14:58
Источник: ZN.UA
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Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн гривень от продажи недвижимости и земельного участка. В частности, глава государства указал соответствующие данные в двух декларациях об изменениях в имущественном состоянии. 

Так, согласно одной декларации от 7 июля, президент получил 12 млн 114 тыс. гривень от отчуждения недвижимости. В другой декларации, датированной также 7 июля, указано, что Зеленский получил 1 млн 356 тыс. грн  от отчуждения земельного участка.  

В обеих декларациях указано, что землю и недвижимость Зеленский продал Валентине Кисель. Согласно информации из открытых источников, Валентина Кисель является ФЛП из Кривого Рога. При этом, по данным СМИ, она жена народного депутата и замглавы фракции “Слуга народа” Юрия Киселя. 

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