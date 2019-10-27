 

Зеленский прокомментировал свою поездку в Золотое

27 октября 2019 г. 11:35
Источник: Левый берег
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По итогам визита на участок разведения сил и средств в Золотом Луганской области президент Владимир Зеленский заявил, что "все хотят мира" и "все готовы к разведению".

Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбук.

Зеленский сообщил, что провел двое суток в Золотом. За это время он ездил на передовую и встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу.

"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведения войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - отметил президент.

Также Зеленский прокомментировал разговор с добровольцами в Золотом.

"От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить", - подчеркнул президент.

Напомним, на одном из телеграмм-каналов Национального корпуса появилось видео, в подписи к которому отмечалось, что президент общается с добровольцами. Один из мужчин подошел к Зеленскому с оружием и выразил свое недовольство разведением войск. Между ними завязалась словесная перепалка.

"Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему", - сказал Зеленский.

Позже в штабе операции Объединенных сил открестились от добровольцев, с которыми общался Зеленский.

"Люди, которые общались с Президентом, находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая Закон о ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка", - заявили в штабе.

 

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