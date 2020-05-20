Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам первого года во главе государства. Как сообщили в Офисе президента, пресс-конференция пройдет в парковой части Мариинского дворца в Киеве, но в связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным.

Как стало известно накануне вечером, ОП отказал в аккредитации многим известным СМИ и журналистам, при этом разрешение получило, например, издание известного пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Отметим, что Владимир Зеленский не давал традиционную для украинских президентов пресс-конференцию по случаю первого года на должности. Вместо этого Офис главы государства опубликовал фильм "Год президента Зеленского". Тогда в ОП заявляли о том, что Зеленский вообще не планирует давать пресс-конференцию до конца карантина, чтобы журналисты смогли задать вопросы вживую, а не через монитор компьютера.

Летом прошлого года на Банковой обещали провести пресс-конференцию по итогам 100 дней президентства Владимира Зеленского, но потом отказались он нее в пользу комплиментарного фильма "100 дней президента Зеленского". Впоследствии Зеленский "реабилитировался", проведя 14-часовой пресс-марафон и пообщавшись с тремя сотнями журналистов.