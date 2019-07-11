Зеленский провел телефонный разговор с Путиным - РосСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя российского президента Дмитрия Пескова.

По его словам беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сообщил Песков.

Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.