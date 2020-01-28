Зеленский расширил аппарат СНБО

28 января 2020 г. 17:00
Источник: РБК-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский расширил аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и полномочия Центра кибербезопасности.

Данным указом штат аппарата СНБО расширен со 160 до 190 сотрудников, на него возложены функции информационно-аналитического, экспертного, организационного, материально-технического обеспечения Центра кибербезопасности.

Кроме того, расширены полномочия Центра кибербезопасности, который теперь будет координировать и контролировать работу субъектов сектора безопасности и обороны в сфере кибербезопасности.

Также урегулированы вопросы работы Центра в случае отсутствия руководителя, которым является секретарь СНБО.

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