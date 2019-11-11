Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам (видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения будет вынесен на всеукраинский референдум.

Об этом говорится в его обращении, которое было обнародовано в понедельник.

"Вскоре Верховная Рада будет рассматривать вопрос введения рынка земли. Последние 20 лет этим вопросом манипулируют. Старые политики запугали простых людей, посеяли в их головах ряд мифов, убеждают, что этого делать нельзя. А вас не удивляет, что старые политики начали заботиться о народе? А может, вопрос в другом? Может, они лоббируют чьи-то интересы", - заявил Зеленский.

По его словам, было принято решение, что между первым и вторым чтением в законопроект о рынке земли будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и компании, основанные исключительно украинскими гражданами.

"Иностранцы и компании, среди основателей которых есть иностранцы, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме", - сказал Зеленский.

Закон о референдумах еще предстоит принять Верховной Раде.

Напомним, 25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Вскоре от него отказались в пользу законопроекта №2178-10, где прописан запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года с исключением для тех иностранных граждан, которые более трех лет работают на земле и платят налоги в украинский бюджет.