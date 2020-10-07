Зеленский с супругой встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими

07 октября 2020 г. 16:10
Источник: Укринформ
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В среду состоялась встреча герцога и герцогини Кембриджских с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской. Как написали на официальном аккаунте Кембриджей в Твиттере, аудиенция состоялась в Букингемском дворце.

«Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские провели аудиенцию с Президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в Букингемском дворце», - говорится в посте.

Детали встречи не приводятся.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский с супругой 7-8 октября будут находиться с официальным визитом в Великобритании.

Во время визита запланированы переговоры Президента с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Зеленский также проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом и посетит Лондонскую фондовую биржу, встретится с британскими инвесторами.

Планируется также подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержке двусторонних проектов.

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