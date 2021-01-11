Зеленский считает, что Кабмин должен разъяснить условия карантина

11 января 2021 г. 15:02
Источник: РБК-Украина
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Президент Владимир Зеленский поручил правительству как можно быстрее разъяснить общественности все ограничения на период жесткого карантина. Президент не хочет недопонимания между властью и гражданами. Об этом Зеленский заявил во время селекторного совещания с правительством, передает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми", - сообщили в ОП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что после праздников в Украине прогнозируется рост заболеваемости, поэтому введение жестких ограничений необходимы.

"После праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января вступил в силу жесткий карантин. 

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