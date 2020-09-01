Зеленский: "Школа онлайн - это не выход"

Президент Владимир Зеленский, комментируя старт учебного года 1 сентября в Украине, заявил, что онлайн-обучение в школах - это не выход. При этом, Украина готова к переходу на такой формат в случае большой волны COVID-19. Об этом он заявил на брифинге в ходе рабочего визита в Полтавскую область.

В частности, Зеленский отметил, что знания лучше воспринимаются в стенах школы.

"Карантин есть карантин… Я понимаю, что школа онлайн - это не выход, потому что для детей главное - это общение, диалог и чувство свободы. Именно такой свободы и такого общения ты можешь научиться в школе. И лучше знания воспринимаются, когда ты видишь учителя", - отметил он.