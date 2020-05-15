Зеленский снял часть антироссийских санкций

15 мая 2020 г. 20:00
Источник: 112.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении некоторых антироссийских санкций, но при этом часть из них были сняты. Об этом говорится в документе №184/2020, который опубликован на сайте главы государства.

Среди лиц, с которых сняли санкции, числится внучка итальянского политического деятеля Бенито Муссолини - Алессандра Муссолини. Она в ноябре 2018 года была наблюдателем на "выборах" в так называемых ЛДНР.

Также ограничительные меры сняты с девяти физических лиц, среди которых пятеро - члены "избирательных комиссий" "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, решение СНБО, которое подписал президент, восстанавливает доступ российского программного обеспечения к украинским бизнес-структурам и государственным органам.

Из санкционного списка убрали российского производителя корпоративной информационной системы "Парус". А в итоге санкции отменены против девяти компаний этой группы.

Данное программное обеспечение используется для управления госорганами, органами местного самоуправления и корпорациями.

Также вне санкций теперь три компании в IT сфере с российскими корнями: "Сапран Украина", "Монт УА" и "ГИСИНФО". В целом санкции сняты с 12 компаний. 

 

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