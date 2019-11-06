Президент создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

06 ноября 2019 г. 14:10
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом (№808/2019) постановил создать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при президенте.

Согласно опубликованному в среду утром на сайте президента указу, Зеленский постановил образовать этот Совет "в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов…".

Этим же указом президент постановил утвердить положение о Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов и его персональный состав.

Также Зеленский постановил признать утратившими силу указ бывшего президента  Петра Порошенко от 23 февраля 2016г № 61 "О Совете по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова" и сопутствующие ему.

Согласно же прилагающемуся положению о персональном составе Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов, его секретарем, при согласии, назначается общественный деятель Вадим Городской, а членами - известные юристы, редактора, журналисты, продюсеры и общественные деятели, среди которых Наталья Влащенко, Павел Елизаров, Светлана Остапа, Сергей Tomилeнко и ряд других.

 

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