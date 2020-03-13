Зеленский созывает заседание СНБО по закрытию границ из-за коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание относительно закрытия границ из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Детали заседания сообщат по его завершению.

"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - сказала Мендель.

Она также отметила, что тема заседания - это ситуация с безопасностью в стране.

Ранее сообщалось, что Украина уже закрыла авиасообщение по двум итальянским направлениям, на очереди - еще два.

СНБО рассмотрит вопросы закрытия государственной границы и прекращения авиационного сообщения с рядом стран, а также вопрос обеспечения аптек и больниц необходимыми средствами для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на выездном заседании Кабинета министров, передают "Українські новини".

"После заседания правительства состоится заседание СНБО, где будет обсужден и внедрен план мер со стороны государства по вопросу коронавируса. Мы обсудим вопрос закрытия границ и вопрос авиасообщения с рядом стран. Дальше будет обсужден вопрос обеспечения необходимыми средствами больниц и аптек - речь идет и о масках, и об экспресс-тестах", - сказал он.

Президент подчеркнул, что есть вещи, на которых нельзя зарабатывать, - это война и здоровье людей.

"Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает, к сожалению, 10 тыс. гривен. У нас будет отдельный разговор и с производителями, и с поставщиками относительно спекулятивных цен", - добавил Зеленский.

Напомним, 12 марта Министерство здравоохранения сообщило о двух новых подтвержденных случая коронавируса в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.