Зеленский утвердил состав Нацсовета реформ

Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ, который он сам возглавляет.

Об этом говорится в указе президента №245 от 23 июня.

Так, в состав Нацсовета вошли: премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьеры Михаил Федоров, Ольга Стефанишина и Алексей Резников, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По согласию - спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Исполнительного комитета Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский, представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, представитель общественного союза "Союз украинских предпринимателей" Вячеслав Климов, представитель общественного союза "СЕО Клуб" Лана Синичкина.

Также для рассмотрения отдельных вопросов на Нацсовете приглашаются министр внутренних дел Арсен Аваков и другие члены Кабинета министров, главы комитетов Рады, замруководителя Офиса президента Юлия Ковалив, глава Нацбанка Яков Смолий.

Напомним, ранее бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о предложении от Офиса президента присоединиться к работе Нацсовета по вопросам реформ.

Нацсовет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента Петра Порошенко. В документе отмечалось, что это - "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации". Персональный состав Нацсовета утверждает президент.

Согласно официальной информации, в 2014-2018 годах состоялось 28 заседаний Нацсовета, последнее - в начале марта 2018 года.

7 мая президент Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета по реформам.