Зеленский уволил Абромавичуса с должности директора "Укроборонпрома" и назначил нового руководителя концерна

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома" и уволил с должности директора концерна Айвараса Абромавичуса.

Соответствующий указ президента №423 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Фоменко Игоря Александровича исполняющим обязанности генерального директора государственного концерна "Укроборонпрома", - сказано в тексте документа.

Кроме того, предыдущим Указом под номером 422 Зеленский уволил Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

По данным Youcontrol мужчина по имени Игорь Фоменко занимает должность заместителя генерального директора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники, (член Наблюдательного совета) в "ОАО НПК Киевский завод автоматики" (ГК "Укроборонпром").

Напомним, Абромавичуса назначили гендиректором "Укроборонпрома" в августе 2019 года.

Его лично пригласил в команду президент Петр Порошенко. Он предоставил ему украинское гражданство и обратился к фракции "Солидарность" с предложением выдвинуть его на должность министра экономического развития и торговли.

В феврале 2016 года министр экономики Абромавичус заявил о своей отставке. Когда у него спросили о ее причинах, он сказал, что не хочет, чтобы на него давили отдельные политики. В частности, тогда прозвучала фамилия Кононенко.

Последний, по словам министра, против его воли пытался назначить заместителем Андрея Пасишника. В СМИ попали скрин-шоты переписки Абромавичуса и Пасишника.

"Меня приглашал к себе Кононенко. Сказал, что с премьером они согласовали", - написал Пасишник Абромавичусу.

В 2019 году Абромавичус работал в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского в качестве советника и эксперта.