Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины и назначил на эту должность Алексея Перевезенцева.

Соответствующие указы от 11 ноября размещены на сайте главы государства. В частности, указом №838/2019 президент уволил Геруса с должности представителя президента Украины в Кабинете министров.

«Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины», - говорится в документе.

Другим указом №839/2019 Зеленский назначил на эту должность Перевезенцева.

«Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)», - отмечается в указе. Ранее бывший народный депутат Олег Ляшко устроил драку с нынешним нардепом от "Слуги народа" и главой парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

Андрей Герус занимал должность представителя президента Украины в Кабинете министров с 22 мая. Алексей Перевезенцев с 2013 до 2016 года был членом наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», с 2016 года до 25 сентября 2019 года - государственный секретарь в Министерстве экономического развития и торговли.