Зеленский уволил губернаторов 15 областей

11 июня 2019 г. 16:03
Источник: Украинская правда
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Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

"Сегодня поступила первая часть представлений об увольнении руководителей областных государственных администраций", - сказал Рябошапка.

По его словам, сейчас уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской (отстранен исполняющий обязанностей председателя ОГА), Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА .

Напомним: 15 ноября 2017 года вступил в силу закон №7126 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения госслужбы. Закон отменил конкурсы на должности руководителей ОГА. Вместо конкурсов их назначает президент по представлению Кабмина.

5 июня 2019 года Кабмин внес президенту представление об увольнении 13 председателей ОГА. Согласно представлению, обязанности руководителей областей будут временно выполнять действующие зампреды ОГА.

10 июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский настаивает на освобождении всех председателей областных государственных администраций.

 

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