Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря СНБО. Об этом говорится в указе №598 от 13 августа, опубликованном на сайте президента.

"Уволить Литвиненко Александра Валерьевича с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Следующим указом № 599/2019 президент назначил Литвиненко директором Национального института стратегических исследований.

«С целью усиления аналитико-прогностического обеспечения осуществления президентом Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины полномочий в сфере национальной безопасности государства, научного сопровождения решения проблемных вопросов внешней политики, экономического, социального и общественно-политического развития Украины, создания организационных условий для проведения модернизации и функционирования Национального института стратегических исследований постановляю: назначить Литвиненко Александра Валерьевича директором Национального института стратегических исследований», - сказано в документе.