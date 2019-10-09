 

Зеленский в четверг даст пресс-конференцию

09 октября 2019 г. 15:28
Источник: Левый берег
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Президент Владимир Зеленский в четверг даст первую большую пресс-конференцию.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Конференция начнется в 10:00 и будет проводиться в новом формате, который в Офисе президента назвали "пресс-марафоном".

Как отмечается, журналистов будут подпускать к главе государства группами по 7-10 человек.

Планируется, что группы представителей масс-медиа во время мероприятия будут меняться каждые полчаса.

Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

Напомним, что Зеленский был избран президентом 21 мая 2019 года.

До сих пор его общение с журналистами было строго ограничено небольшими подходами или брифингами.

По случаю первых ста дней президентства Зеленский дал интервью актеру из сериала "Слуги народа".

 

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