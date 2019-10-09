Зеленский в четверг даст пресс-конференцию

Президент Владимир Зеленский в четверг даст первую большую пресс-конференцию.
Об этом говорится на сайте главы государства.
Конференция начнется в 10:00 и будет проводиться в новом формате, который в Офисе президента назвали "пресс-марафоном".
Как отмечается, журналистов будут подпускать к главе государства группами по 7-10 человек.
Планируется, что группы представителей масс-медиа во время мероприятия будут меняться каждые полчаса.
Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.
Напомним, что Зеленский был избран президентом 21 мая 2019 года.
До сих пор его общение с журналистами было строго ограничено небольшими подходами или брифингами.
По случаю первых ста дней президентства Зеленский дал интервью актеру из сериала "Слуги народа".