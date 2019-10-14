 

Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область

14 октября 2019 г. 11:11
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Президент Владимир Зеленский проведет 14 октября, День защитника Украины, в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Утром в понедельник Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой пришли к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Там они возложили цветы и почтили память жертв российской агрессии минутой молчания, а также установили лампадки.

После этого Зеленский поедет с рабочим визитом в Донецкую область.

Там он собирается посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими.

 

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