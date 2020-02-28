Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава ВСУ

28 февраля 2020 г. 12:32
Источник: Левый берег
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Президент Владимир Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины.

Об этом свидетельствуют данные на странице законопроекта №2566 на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что законопроект возвращен с предложениями Зеленского, сами предложения пока не обнародованы.

Последний этап прохождения документа - "готовится на рассмотрение с вето президента".

Согласно регламенту, возвращенный президентом закон для повторного рассмотрения после подготовки профильным комитетом рассматривается парламентом внеочередно в 30-дневный срок.

Напомним, 5 февраля Рада отменила закон о Строевом уставе ВСУ. Согласно законопроекту, закон о Строевом уставе от 1999 года признается утратившим действие. Министерство обороны получит полномочия определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строй воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого осмотра; место Боевого знамени военной части в строю, порядок его вноса и выноса; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

В Министерстве обороны заявили, что упразднение закона "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины" не отменит воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям Слава!", которое будет закреплено в ведомственном документе.

 

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