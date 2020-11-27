Зеленский внес в Раду законопроект по е-декларациям

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об ответственности за недостоверную информацию в электронных декларациях чиновников.

Законопроект предлагает исключить статью 3661 Уголовного кодекса и заменить ее статьей 3662 - Декларирование недостоверной информации.

Согласно новой статье, за ложь в декларации грозит уголовная ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Отдельно в статье 3663 УК предлагается определить уголовную ответственность за непредставление декларации.

Напомним, из-за решения Конституционного суда, признавшего незаконным привлечение к ответственности за ложь в декларациях, Антикоррупционный суд закрыл ряд дел по декларациям топ-чиновников.

Накануне стало известно, что рабочая группа Верховной Рады согласовала ряд ключевых позиций по решению ситуации с электронным декларированием доходов чиновников.