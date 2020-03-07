Зеленский: "Я не планирую менять ни одного человека в стране, который работает справедливо и эффективно"

07 марта 2020 г. 15:30
Источник: РБК-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые изменения в правительстве отсутствием эффективности и результативности. По словам Зеленского, он должен был отреагировать на эффективность работы правительства.

"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут выгнать из власти, а в том, что у Украины, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения", - пояснил он.

Глава государства подчеркнул, что кадровые перестановки в правительстве не повлияют на курс Украины. Он добавил, что украинские власти и в дальнейшем нацелены на выполнение реформ, сотрудничество с Международным валютным фондом и внедрение земельной реформы.

"Я не планирую менять ни одного человека в стране, который работает справедливо и эффективно", - заявил президент.

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