Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП

22 мая 2019 г. 12:15
Источник: РБК-Украина
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Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль прокомментировала исчезновение с сайта президента указа о ее назначении заместителем главы Администрации президента. Об этом она написала в Facebook.

Зеркаль сообщила, что вечером объяснит ситуацию с ее назначением.

"Парадоксы указа 309 порождают слухи и недоразумения. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - написала она.

Напомним, во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента.Позже стало известно, что с сайта президента исчез указ №309/2019 о назначении Зеркаль на должность.

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