Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский назвал угрожающей ситуацию с водоснабжением Авдеевки.

С 1 июня не работает Донецкая фильтровальная станция, расположенная в демилитаризованной зоне, и запасы воды в городе заканчиваются.

"Представители украинской стороны СЦКК получили лишь предварительное обещание от противоположной стороны завтра допустить ремонтные бригады к поврежденным объектам. Поэтому вопрос, когда восстановительные работы завершатся, - открытый", - сообщил он в фейсбуке.

Тем не менее Жебривский гарантировал, что без воды город не останется. Питьевой и технической водой Авдеевку сейчас обеспечивают ГосЧС и местное коммунальное предприятие.

Напомним, работа ДФС была приостановлена 1 июня из-за повреждения трубопровода в результате обстрела возле села Яковлевка неподалеку от Донецка. Ремонтная бригада провела сварочные работы, и трубопровод был запущен.

Но 2 июня была повреждена уже линия электропередачи, в результате чего фильтровальная станция была обесточена. 3 июня представители энергетической компании осмотрели линию и обнаружили повреждения. Только вот провести ремонтные работы невозможно, так как нужно согласование от другой стороны.