Шмыгаль назвал сроки, когда в Украине будет введен жесткий карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что жесткий карантин придется ввести в январе.

Ссылаясь на прогноз министра здравоохранения Максима Степанова, Шмыгаль подчеркнул, что в течение декабря медицинская система справится с нынешней нагрузкой.

«Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе», — написал премьер-министр в Facebook в воскресенье, 6 декабря.

Шмыгаль рассказал, что сейчас работает вместе с местной властью над перечнем возможных ограничений. Для этого мэры городов и главы ОГА прошли опрос.

В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности:

- праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%;

- музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%;

-праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%.

По словам премьера, городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что рекомендовал не вводить локдаун в декабре.

В Украине уже 813306 выявленных случаев COVID-19, из них 11590 зафиксировали накануне.