Жизнь на линии соприкосновения.

Жизнь под обстрелами, разрушенная инфраструктура, разочарование во власти, и, несмотря ни на что - надежды на то, что наконец наступит мир. Именно такие темы являются самыми актуальными для людей, которые живут на линии соприкосновения.

Об этом они общались с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, которая накануне побывала на востоке страны. Тимошенко акцентировала внимание на том, что следует строить переговорный процесс на базе Будапештского соглашения. Именно политико-дипломатическим путем можно вернуть мир в Украине.

Визит лидера "Батькивщины" на Донбасс состоялся в День защитника Украины и праздник Покрова.

Юлия Тимошенко, народный депутат:

Я думаю, що як раз все це разом - і єднання нашої церкви, і святі серця наших захисників - вони всі дарують нам мир, спокій, успішність. І хочу вам сказати, що Україна буде успішною, тому що у нас для цього є все.

Для того, чтобы сделать успешными территории на линии соприкосновения, Тимошенко готова откорректировать бюджет на следующий год с учетом финансирования этих территорий. Также должны быть внедрены спецкоэффициенты при предоставлении субвенций на образование, здравоохранение и усиление соцзащиты людей, которые там живут.