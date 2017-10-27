Зубко - Терехову: Я за зоопарки, но в первую очередь жители должны быть с теплом

27 октября 2017 г. 15:38
Источник: Гордон
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Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко призвал первого заместителя мэра Харькова Игоря Терехова сосредоточиться в первую очередь на вопросах жизнеобеспечения города, а только потом – на инвестиционных проектах. Об этом он сказал в ходе селекторного совещания в Кабинете Министров 27 октября.

Зубко отметил, что Харьков вовремя начал отопительный сезон, а также спросил, перечислил ли город средства НАК "Нафтогаз України" за подачу тепла.

Терехов в ответ заявил, что решение о выделении 130 млн грн было принято на сессии городского совета и средства будут перечисляться, "когда это будет необходимо", в следующем месяце.

"Господин Терехов, у вас планируется строительство зоопарка. Сколько составляет стоимость по смете?" – спросил Зубко. "Планируется-планируется", – ответил Терехов. "Но причем тут одно к другому?" – добавил он.

"Господин Терехов, я не ваш друг, я обращаюсь к вам как к представителю местного самоуправления", – продолжил Зубко. Терехов в ответ заявил, что не помнит сумму, "потому что она динамичная и меняется".

"Тогда я вам скажу… Это 1,4 млрд грн… Закрываем сперва все вопросы жизнеобеспечения, теплоснабжения, водоснабжения… А потом уже говорим о других инвестиционных проектах. Я за и зоопарки, и дороги, и другие объекты… Но в первую очередь жители должны быть с теплом", – добавил Зубко.

По словам вице-премьера, он не хотел бы, чтобы вопросы жизнеобеспечения города ложились только "на плечи главы областной государственной администрации".

"Договорились", – ответил Терехов.

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