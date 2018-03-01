1 марта ожидаются сложные погодные условия - ГСЧС

01 марта 2018 г. 10:57
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1 марта ожидаются сложные погодные условия, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Ночью сильный снег, сильная метель, снежные заносы, на дорогах гололедица, ветер восточный 17 - 22 м / с, ночью местами 25 м / с; местами по области гололед, налипание мокрого снега.

Облачная погода. Ночью - сильный снег. Днем-  снег, мокрый снег. Сильная метель. Местами по области гололед, налипание мокрого снега. Снежные заносы; на дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер восточный, 17 - 22 м / с, ночью местами 25 м / с.

Температура воздуха ночью 4 - 9 ° мороза, днем 0 - 5 ° мороза.

В связи с ухудшением погодных условий в Харькове и Харьковской области спасатели привлекались на распиловку и уборку поваленных деревьев и буксировки транспортных средств.

Спасатели 34 раза оказывали помощь по отбуксировке автомобилей, из которых 3 автомобиля скорой медицинской помощи.

Кроме того, спасатели 2 раза привлекались для транспортировки людей к стационарных пунктов обогрева (46 человек в селе Тополя Двуречанского района и 2 человека в селе Алексеевка Близнюковского района).

В настоящее время по Харьковской области работает 375 стационарных пунктов обогрева.

 

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