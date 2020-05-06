100 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности: четверо полицейских получили подозрения в "крышевании" "черных" лесорубов

Круг подозреваемых по делу о "крышевании" полицейскими незаконной порубки леса на территории Валковского и других районов области расширили четверо правоохранителей. В резонансном деле к 15-ти подозреваемым - среди которых четверо полицейских Валковского отдела полиции, которым в апреле сообщили о подозрении, накануне "присоединился" их начальник, временно исполняющий обязанности заместителя вышеуказанного руководителя, оперуполномоченный, а также старший инспектор ювенальной превенции другого отдела полиции.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники поліції вимагали від осіб, що здійснювали незаконну порубку лісу 100 тисяч гривень та отримали від них тисячу сімсот доларів. Це було задокументовано працівниками правоохоронних органів

По словам Дмитрия Чубенко, факты о получении взяток стали известны во время проведения негласных следственных розыскных действий. Работники полиции переговаривались и договаривались о вымогательстве и получении денег от «черных лесорубов», которые осуществляли незаконную порубку леса. Прокуратурой Харьковской области совместно с государственным бюро расследований и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции проводятся следственные действия для установления всех причастных лиц. Также проверяется причастность других сотрудников полиции, которые могли участвовать в крышевании лесной мафии.

По данным ГБР, начальник отдела полиции причастен к созданию группы более чем в 30 человек, в которую входили правоохранители и гражданские лица. Они без разрешительных документов организовали незаконную вырубку древесины на территории Октябрьского лесного хозяйства, а также на землях запаса. Особы, нанимая разнорабочих, осуществляли вырубку древесины ценных пород, предварительно договаривались с местными полицейскими о обеспечению свободного передвижения транспорта с древесиной к лесоперерабатывающим пунктам Харьковской области и за ее пределами.

По данным первичной экспертизы сумма ущерба государству - 850 000 гривен.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

У разі доведеності вини, начальнику відділу поліції загрожує від 7-ми до 10-ти років позбавлення волі, його заступнику та оперуповноваженому від 5-ти до 10-ти років та співробітнику поліції ювенальної превенції буде загрожувати від 5-ти до 7-ми років позбавлення волі

Напомним, по информации прокуратуры, в период 2018-2020 годов житель Змиевского района создал группу лиц численностью более чем 30 человек для осуществления незаконной порубки деревьев на территории Валковского и других районов области. Древесину реализовывали за рубежом. К преступной схеме злоумышленники привлекли сотрудников правоохранительных органов. Они систематически получали взятки за непринятие мер, направленных на предотвращение указанной преступной деятельности. Также полицейские способствовали деятельности лесной мафии. А именно - сопровождали машины, перевозившие незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных «рейдах».