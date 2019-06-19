11-летнюю девочку, пропавшую под Одессой 6 дней назад, нашли мертвой

11-летнюю девочку, которая пропала шесть дней назад, 13 июня, в Одесской области нашли мертвой.

Полиция обнаружила тело девочки в поселке Ивановка Одесской области.

По предварительной информации, это 11-летняя Дарья Лукьяненко, которая пропала 13 июня.

Дарья Лукьяненко, жительница Ивановки, пропала 13 июня. Днем она ушла на танцы, и с тех пор о ее местонахождении не было ничего известно. К поисковой операции привлекли сотрудников пяти ближайших отделений полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии, десятки спасателей, более сотни волонтеров и авиацию, в том числе из Харькова.

Правоохранители проводили подворовые обходы и обыски, военнослужащие и волонтеры прочесывали поля, посадки, овраги и заброшенные строения.

На въезде в Ивановку оборудовали полицейские посты.

"Только что при отработке территории в селе Ивановка полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска полицейские обнаружили предварительно труп пропавшей Дарьи Лукьяненко. В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы", - говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, опубликованном вечером в среду, 19 июня.

Правоохранители намерены отправить обнаруженное тело на судмедэкспертизу, а также провести его опознание родственниками пропавшей девочки.

Основным подозреваемым в убийстве ребенка полиция считает владельца домовладения, на территории которого обнаружено тело девочки. Его задержали для проведения допроса в местном отделении полиции.

Уголовное производство зарегистрировано по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).