113 ДТП в городе и области: полиция подвела итоги за сутки

13 декабря 2020 г. 12:53
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За сутки в городе и области было зарегистрировано 113 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области.

В поселке Криштоповка (Близнюковский район) 41-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина, управлявший автомобилем, и его 42-летняя спутница получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

В поселке Тарановка (Змиевской район) был сбит 81-летний мужчина – автомобиль с места ДТП скрылся. В больнице пострадавшему оказали медпомощь и он смог отправиться домой. Полиция устанавливает личность водителя авто, сбившего пенсионера.

Полиция просит всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и придерживаться правил дорожного движения: соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.

 

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