13 лет за решеткой: полковника ВСУ наказали за госизмену

08 апреля 2020 г. 11:01
Источник: РБК-Украина
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Шевченковский районный суд г. Киева признал виновным в государственной измене и создании террористической группы полковника ВСУ и назначил наказание - 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора. Источники РБК-Украина сообщают, что речь идет о полковнике ВСУ Иване Безъязыкове.

По данным следствия, он, находясь в плену с 25 августа 2014 года на неподконтрольной украинской власти территории в Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого "заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе".

Суд над полковником ВСУ продолжался с августа 2017 года. В суде доказано, что он собирал разведывательную информацию о передвижении сил и средств украинских военных подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции на Донбассе, допросах других пленных украинских военнослужащих и выполнял еще ряд преступных функций.

 

 

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