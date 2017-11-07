13-летняя пропавшая девочка нашлась у знакомых

07 ноября 2017 г. 11:28
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В полицию обратилась женщина и сообщила, что ее 13-летняя дочь пошла к бабушке и не вернулась, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Менее чем за сутки правоохранители разыскали и вернули домой пропавшую девушку. Она находилась у своих знакомых. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Полицейские провели профилактическую беседу с девочкой, а в отношении ее матери составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

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