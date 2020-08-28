"14 человек задержали, еще 35 могут быть причастны" Полицейские рассказали подробности нападения на микроавтобус под Харьковом

Это кадры нападения на микроавтобус под Харьковом. В районе города Люботин, на трассе "Киев-Харьков", неизвестные заблокировали ему движение, разбили стекло и пытались поджечь. Внутри находились активисты общественной организации "Патриоты за жизнь" - это соратники партии "ОПЗЖ". Видео, которое снимали с автомобилей, которые проезжали мимо сразу появились в соцсетях.

В полиции говорят, сначала получили информацию, что в микроавтобусе разбили окно, а спустя 15 минут начались звонки на линию" 102 "от лидеров политических сил. Они заявляли - автобус расстреляли из автоматического оружия, есть убитые и похищенные.

Впрочем, в полиции опровергают, в результате эта информация не подтвердилась. Действительно, неизвестные на автомобиле Мицубиси заблокировали движение автобуса Мерседес, а несколько человек из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус. Другие молодые люди в это время вытащили из него пассажиров и начали их бить. Затем нападавшие скрылись.

Для того, чтобы задержать злоумышленников было введено полицейскую операцию "Сирена"

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьк.обл.

Протягом 40 хвилин отримали інформацію, що в Краснограді, автозаправочна станція, заблокований один з автомобілів зловмисників. Це був автомобіль Міцубісі. Комунікація між злочинцями була і автомобіль Фольксваген змінив свій напрямок руху і з'їхав з траси на Дніпропетровськ. Поїхав “путівцями”, але в селі Наталино був затриманий

Правоохранители задержали 14 мужчин. Это жители Харькова, Днепра и Полтавы. Им уже объявили о подозрении. Все находятся в СИЗО. У них изъяли травматические пистолеты и газовые баллончики.

В больницу скорой и неотложной помощи доставили четырех мужчин. Три с травматическими ранениями от резиновых пуль, у одного - сотрясение головного мозга. Состояние всех удовлетворительное.

По словам главного полицейского Харьковщины, до утра проводился осмотр места происшествия. Работают специалисты там и сегодня. Радиоразведка позволила выйти еще на лиц, которые могут быть причастны к конфликту. Его причина - противостояние между двумя политическими силами. Какие мотивы - будут выяснять следствие, говорит Сокуренко.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьк.обл.

На сьогоднішній день, на цю хвилину у нас є прізвища, у нас є адреси і телефони ще 35 громадян, які мають до цього відношення. Деякі з них вже затримані сьогодні. Це п’ятеро. Всі люди будуть відповідати за свої дії, хтось за хуліганство, хтось за замах на вбивство. Головний меседж, який я хотів би донести - ніяким радикальним партіям, лідерам, які хочуть перемогти в виборах на Харківщині, ми не дозволимо переступати закон

Еще одним пострадавшим оказался водитель-перевозчик, услугами которого воспользовались партийцы. Дмитрий - его сын. Об инциденте ему сообщили по телефону, он сразу же приехал на место. Говорит, семья долго собирала деньги на микроавтобус, который был основным средством заработка - теперь он превратился в решето.

Дмитрий, сын водителя микроавтобуса

Мое мнение таково, что, как минимум, за то что произошло должна быть компенсация на высшем уровне. Я думаю, что наш Президент, он в праве принимать такие решения. Потому что все, что мы добиваемся - мы добиваемся собственным трудом. Это нам не подарили ничего, и это не один год работы

Действия злоумышленников квалифицированы по статьям хулиганство, а также покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений УКУ. Уже завтра, говорят в главке полиции, задержанным будут выбирать меру пресечения. Ходатайствовать будут о содержании под стражей сроком на два месяца.