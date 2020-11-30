14-летний житель Харьковщины угнал три автомобиля и трижды попал в ДТП

Сообщение об исчезновении транспортных средств поступили в Краснокутский отдел полиции 29 ноября. Как рассказали в ГУНП Харьковской области, по адресам выезжали следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции, которым быстро удалось установить личность злоумышленника.

Им оказался 14-летний житель Краснокутского района. Как пояснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень угнал «УАЗ», на котором сразу въехал в забор домовладения. Пересев на «ВАЗ-2121», подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На «Folkswagen Transporter» парень также столкнулся с деревом.

В настоящее время транспортные средства возвращены владельцам.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.