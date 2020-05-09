15 лет за решеткой: суд вынес приговор отцу и сыну, которые убили и съели человека

Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор отцу и сыну, которые убили и съели экс-милиционера. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Напомним, 11 октября 2018 года на улице Краснодарской, 173 обнаружили обезглавленный и изуродованный труп мужчины. По данным осмотра, у убитого отсутствовали участки мягких тканей на грудной клетке, брюшной полости, спине, бедре и голени, а также часть внутренних органов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемых в расправе - ими оказались 41-летний отец и 20-летний сын.

Правоохранители выяснили, что мужчины познакомились с экс-сотрудником милиции на улице и пригласили в гости. Когда выпили, между ними произошел спор об Антитеррористической операции. Сын подошел к оппоненту сзади и обхватил руками, а отец в это время перерезал гостю шею и нанес два удара в грудь. Затем младший из фигурантов отрезал трупу голову и часть мягких тканей, а также вынул сердце, почки, печень и другие внутренние органы.

В ходе разбирательства отец рассказал, что сын не виноват, взяв вину на себя. Причиной своих действий харьковчанин назвал слова жертвы об АТО. По словам обвиняемого, он услышал оскорбления в свой адрес, после чего предупредил гостя, что тот "может получить по голове". Однако бывший правоохранитель достал раскладной нож и начал угрожать хозяину. В ответ фигурант ударил оппонента своим оружием и добил его, "чтобы не страдал". Мужчина также заявил, что "это мясо (срезанное с жертвы - прим.ред) не ел".

Сын, в свою очередь, признался, что обезглавил труп и отрезал мышцы с ног и спины. Мясо он сложил в кастрюлю, после чего семья пьянствовала с новым случайным собутыльником. Тот не видел тела и не догадался, что младший из обвиняемых ел человеческие останки.

Суд учел в качестве отягчающего обстоятельства тот факт, что оба фигуранта были в состоянии алкогольного опьянения. При этом вину отца, по мнению служителей Фемиды, смягчает его участие в АТО, а также последствия минно-взрывной травмы, полученной во время службы в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне. Сыну зачли помощь следствию.

Суд приговорил обоих харьковчан к 15 годам лишения свободы. В счет наказания им зачтут время, проведенное под стражей с 13 октября 2018 года. Кроме того, фигурантов обязали выплатить жене и сыну убитого чуть более полумиллиона гривен. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.