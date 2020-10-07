15 тысяч грн. за освобождение от военной службы: на Харьковщине на взятке попался майор

В одной из воинских частей Харьковской области во время получения взятки задержан майор. От требовал 15 тыс. грн. от военнослужащего за беспрепятственное освобождение от военной службы и получение для этого необходимых документов. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Денежные средства, которые были предметом неправомерной выгоды, изъяты.

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.